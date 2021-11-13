В поножовщине в хинкальной в Москве ранены два человека

В результате драки в хинкальной на Неглинной улице в Москве два человека оказались в больнице с колото-резаными ранами, нанесшего им травмы ищет полиция, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«В 02:18 ночью поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Неглинная, дом 15. … Двое мужчин вступили друг с другом в конфликт, переросший в драку. Еще один житель попытался их разнять. В результате один из участников конфликта двум другим острым предметом причинил травмы, после чего с места происшествия скрылся», – приводит РИА «Новости» сообщение УМВД.

Конфликт произошел в одном из заведений (по данному адресу среди ресторанов находится ресторан «Хинкальная»). Пострадавшие в больнице, подозреваемого ищут, проводится проверка.

Ранее СМИ сообщали, что в столичном метро произошла драка с участием темнокожего пассажира. По этим данным, в конфликт вмешались полицейские, которые разняли оппонентов.

Позже выяснилось, что драку на Таганско-Краснопресненской ветке столичного метро устроили двое уроженцев Киргизии, уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве, сообщил источник в правоохранительных органах.