 

Блинкен призвал Россию не злоупотреблять законом об “иноагентах” из-за атаки на “Мемориал”

13.11.2021, 10:50, Новости дня
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“Иски российских властей о закрытии “Международного Мемориала” и Правозащитного центра “Мемориал” являются очередной атакой на свободу слова. Россия должна прекратить судебные процессы и прекратить злоупотреблять законом об “иностранных агентах” для преследования, стигматизации и принуждения к молчанию гражданского общества” – заявил Блинкен.

Russian authorities’ lawsuits, aiming to close Memorial International and Human Rights Center Memorial, is their latest attack on freedom of expression. Russia must end the lawsuits and stop misusing its law on “foreign agents” to harass, stigmatize, and silence civil society. https://t.co/5bxamlj2hp

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 13, 2021

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество “Мемориал” занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м “Мемориал” был внесен в реестр “иноагентов”. В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям “иностранного агента”, так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого “Мемориал” неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса “иноагента”.

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать “Мемориал” и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об “иностранных агентах” и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала “оправдание экстремизма и терроризма”, сообщили в “Мемориале” 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет “Мемориал” – среди них есть участники организаций “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”, “Таблиги Джамаат”, “Ат-Такфир Валь Хиджра”, а также “Артподготовка” и “Свидетели Иеговы”, которые в РФ признаны террористическими иили экстремистскими. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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