Суд окончательно освободил Спирс от опеки отца

Решение суда вступило в силу немедленно. Поверенный Спирс Мэтью Розенгарт сказал журналистам, что теперь певица “является свободной и независимой женщиной”.

После решения суда Спирс в своем Instagram поблагодарила всех фанатов за поддержку.

“Боже мой, я так люблю своих фанатов, это безумие! Думаю, я буду плакать до конца дня! Самый лучший день на свете… Слава Господу”, – написала она, сопроводив свой пост хэштегом #FreedBritney, что значит “освобожденная Бритни”.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Контекст:

Спирс – обладательница премии “Грэмми” в категории “Лучшая танцевальная запись”. Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

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