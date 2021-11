Космический турист, побывавший в космосе на корабле Blue Origin, погиб в авиакатастрофе

“Мы опустошены, узнав о внезапной кончине Глена де Вриса. Он принес столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и своим товарищам по команде. Его страсть к авиации, его благотворительная деятельность и его преданность своему делу еще долго будут вызывать уважение и восхищение”, – говорится в заявлении компании.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs

— Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021

Соболезнования выразил также товарищ де Вриса по космическому полету Крис Бошуайзен. “Я получаю небольшое утешение, зная, что он осуществил свою мечту всей жизни и прожил свою жизнь в полной мере”, – написал он.

I am saddened to learn of the passing of fellow space explorer Glen de Vries. I take some small consolation in knowing he fulfilled his life-long dream, and lived his life to the fullest. My thoughts go out to his family, friends, and partner Leah. Glen will be dearly missed. pic.twitter.com/0j8iu13g1h

— Chris Boshuizen (@cboshuizen) November 12, 2021

Бизнесмен погиб 11 ноября при крушении самолета в Нью-Джерси, сообщает CNN. По информации полиции штата, четырехместный самолет Cessna 172, используемый для тренировочных и развлекательных полетов, потерпел крушение при неизвестных обстоятельствах в городке Хэмптон и упал в лесистой местности.

На борту с бизнесменом был еще один человек – 54-летний Томас Фишер, он также погиб.

По информации Федерального управления гражданской авиации, де Врис был сертифицирован как частный пилот. Ему был присвоен рейтинг, позволяющий управлять самолетом в облаках и ориентируясь исключительно по приборам самолета.

49-летний де Врис был молекулярным биологом и сооснователем компании Medidata Solutions, которую считают самой популярной платформой клинических исследований в мире. С использованием программного обеспечения компании было проведено более 25 тысяч клинических исследований с участием более 7 млн пациентов, пишет CBS News. В свободное время де Врис занимался пилотированием самолетов.

Контекст:

Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил первый суборбитальный полет с пассажирами на борту 20 июля 2021 года. Полет длился 10 минут, корабль поднялся на высоту 105 км над уровнем моря. На борту корабля находились основатель Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен (сын нидерландского миллиардера, который купил билет на аукционе себе, но в итоге решил отдать его сыну).

Второй суборбитальный полет на ракете New Shepard состоялся 13 октября этого года. Он продлился примерно 11 минут, аппарат с туристами на борту набрал высоту в примерно 105 км.

Кроме де Вриса, в состав экипажа входили 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный благодаря своей роли в качестве капитана звездолета Enterprise Джеймса Кирка в сериале и фильмах Star Trek, вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер NASA и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен.

