 

Девушка обнаружила жучок в машине и показала в сети, но через пару часов случилась трагедия

13.11.2021, 10:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В середине осени девушка по имени Эбигейл, проживающая в Америке, нашла в своем транспортном средстве жучек. В это время она вела прямую трансляцию. Испугавшись не на шутку, девушка сняла короткий ролик и выложила его на свою страницу Инстаграм.

Таким образом танцовщица хотела предупредить читателей об опасности, от которой никто не застрахован.

Но позже выяснилось, что все опасения были не напрасными – девушку убили, когда на села в тот самый автомобиль.

Местная полиция определила, что жертва умерла от огнестрельного ранения. Представители правопорядка внимательно изучили записи, что помогло им сформировать список людей, которые подозреваются в преступлении.

Основным подозреваемым стал мужчина, который часто посещал бар и наслаждался танцами этой девушки.

По окончанию смены преступник отправился за девушкой на своем авто, а когда стриптизерша припарковалась, он достал пистолет и выстрелил в нее.

Вина мужчины пока не доказана, но подруга танцовщицы отметила, что Эбигейл была недовольно присутствием такого клиента. Он ранее проявлял к ней знаки внимания, но на всегда отказывалась от встреч.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Мнение: О Хрущеве и «либерасах»: правда и мифы

24.06 / Лукашенко: Европейцы должны сто лет стоять на коленях перед белорусским народом

25.02 / “Очень плавно подошли к свадьбе”: Арзамасова рассказала, как стала женой Авербуха

16.08 / Премьер-министр Канады объявил о досрочных федеральных выборах

26.06 / Космическая пыль

09.12 / Только 1 процент женщин “Мамбы” разочарованы в мужчинах

09.10 / В университете Хопкинса у человека нашли ген регенерации глаз

30.05 / Стало известно о смертях от коронавируса в Китае до начала эпидемии

22.03 / Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса

07.08 / В Индии при посадке разбился самолет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика