 

Собянин рассказал о благоустройстве территории возле Казанского вокзала

13.11.2021, 10:32, Разное
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Благоустройство затронет Новорязанскую, Ольховскую улицы, переулки Ольховский, Басманный, 1-й Басманный, а также тупики Ольховский и 1-й Ольховский. Сейчас эти места из-за близости Казанского вокзала трудно назвать тихими и уютными, отметил Собянин.

Проект благоустройства предполагает расширение и качественное мощение тротуаров, высадку деревьев, создание новых мест отдыха. Огромная площадь перед выходом из метро “Комсомольская” преобразится в городской сквер, написал мэр.

“И тогда эти улицы заиграют новыми красками”, – уверен градоначальник.

Сейчас эти места крайне некомфортны для прогулок: парковочные столбы и неухоженная автостоянка мешают любоваться архитектурой города.

Территории у Казанского вокзала станут еще одной точкой притяжения горожан и гостей столицы. Собянин сообщил, что в скором времени в гараж на Новорязанской улице переедет Музей Московского транспорта.

Перед началом благоустройства проект обсудят с жителями. Высказать мнение о благоустройстве улиц и переулков у Казанского вокзала москвичи могут на портале “Активный гражданин”.

Ранее Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве 18 исторических переулков Арбата. Преобразятся Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский переулки.



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