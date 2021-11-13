Acura представила в США прототип возрожденного лифтбэка Acura Integra

Японский бренд Acura официально представил возрожденную версию Acura Integra для американского рынка.

Вместе с тем пока речь идет лишь о прототипе, который имеет яркую внешность. Автомобиль построен на платформе от Honda Civic 11 поколения. Разработчики применили крупные колесные диски, светодиодные фары и модернизированные фонари. Под капотом возрожденной модели установили 1,5-литровый турбированный двигатель на 203 л.с. мощности и механическую трансмиссию.

Серийный выпуск модели Acura Integra наладят на американском заводе, где уже осуществляется сборка седанов Acura TLX. Официальный показ серийной версии модели состоится весной будущего года. Инсайдеры прогнозируют, что стоимость новой модели составит от 30 тысяч долларов на рынке США.