 

Ателье Brabus представило 800-сильный Mercedes-Maybach GLS

13.11.2021, 10:20, Новости дня
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Известное тюнинг-ателье Brabus презентовало усовершенствованную версию кроссовера Maybach GLS.

Эксперты полагают, что главным достоинством транспортного средства следует отметить применение бензинового двигателя с мощностью 800 л.с. Первое появление Maybach GLS состоялось в 2019 году, тогда как теперь кроссовер стал еще роскошнее и мощнее. Предполагается, что будущие новинки от тюнинг-ателье смогут похвастаться электрическими агрегатами.

Что касается новой генерации Maybach GLS, то здесь существенно улучшили технические параметры, доработали отделку салона, который стал значительно богаче. Пока остальные детали новой версии кроссовера Maybach GLS умалчиваются до официального выхода в свободную продажу.



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