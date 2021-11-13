Новый кроссовер MG One готовится к выходу на рынок Великобритании

Сегодня стало известно о скором начале производства кроссовера MG One в Индии.

Вместе с тем в компании приняли решение начать продажи модели на британском рынке, тогда как позже паркетник появится и в Европе. Известно, что новая версия MG One получила платформу Sigma, а также улучшенную подвеску и шасси. По внешнему виду кроссовер отличается формой бамперов, решеткой радиатора и головной оптикой. Покупателям будут предложены две версии кроссовера MG One.

Под капотом паркетника установили 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 181 л.с. Модель приводится в движение вариатором. Кроме того с такими параметрами разгон до сотни достигается за 8,4 секунды. Приобрести модель в свободной продаже станет возможным уже в следующем году.