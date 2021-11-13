Хирург Талов назвал тромбозы одним из самых опасных последствий COVID-19

Хирург Николай Талов назвал одно из наиболее опасных последствий COVID-19. В данном случае речь идет о тромбозах. Иногда они даже приводят к летальному исходу.

В организме человека тромб, прежде всего, выполняет защитную роль. Когда он заболевает COVID-19, то активируются патологические процессы. В результате, вопреки необходимости, происходит тромбообразование. Огромная вина здесь лежит и на воспалительных процессах, провоцирующих целый ряд отрицательных реакций, у пациента наступает обезвоживание, снижается даже стандартная активность.

Если наблюдается венозный тромбоз, то он характеризуется резким отеком конечности, изменением цвета кожного покрова, распирающей болью. Не исключено, что произойдет так называемая «миграция» тромба в легкие.

В артериях тромбы образуются в основном у пациентов, которые до коронавируса страдали сахарным диабетом и атеросклерозом. При таком состоянии человек чувствует онемение в конечности, наблюдается нарушение движения. Иногда развиваются опасные состояния вплоть до гангрены.

Сосуды являются не единственными вариантами тромбоза. В коронарных артериях может произойти инфаркт, а когда поражаются сонные артерии, наступает инсульт. По словам Талова, обычно тромбозы характерны, когда человек переносит COVID-19 в средней или же тяжелой форме.

Источник: ria.ru