Эксперты рассказали о вреде для здоровья во время работы в офисе

Эксперты в результате анализа выяснили, что работа в офисе может приносить вред здоровью. Проблема заключается в длительном сидении у монитора, нагрузке на спину и неправильном питании.

Из-за длительной работы за компьютером офисные работники часто сталкиваются с проблемами со зрением. Чтобы этого избежать, важно регулярно делать зрительную зарядку и отводить глаза от монитора. Также следует ежегодно проходить обследование у офтальмолога.

Что касается проблем со спиной, то не рекомендуется сидеть в одном положении в течение нескольких часов подряд. Лучше периодически вставать и делать разминку, иначе можно столкнуться с искривлением позвоночника или дископатией.

Немаловажным фактором здоровья является и правильное питание, однако во время работы в офисе люди зачастую употребляют фастфуд или полуфабрикаты. Они со временем приводят к расстройствам ЖКТ и всей пищеварительной системы. Лучше отдавать предпочтение домашней еде, а большую часть рациона должны составлять овощи и фрукты, сообщает «ПолитЭксперт».