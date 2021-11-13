 

Каскадер вспомнил, как Боярского едва не убили на съемках «Трех мушкетеров»

13.11.2021, 10:06, Разное
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Михаил Боярский мог погибнуть на съемках кинофильма «Д Артаньян и три мушкетера». О том случае вспомнил каскадер Николай Ващилин.
По словам Каскадера, в одной из сцен Боярскому нужны было быстро спускаться вниз по лестнице во время поединка между героями фильма. В какой-то момент актер поскользнулся и налетел на шпагу фехтовальщика Владимира Балона, сыгравшего гвардейца кардинала Де Жюссака. В результате инцидента Боярский получил травму, лишился зуба и чуть не погиб.

Ващилин сообщил, что актеры находились на площадке после употребления алкоголя, а режиссер не продумал съемки на скользкой мраморной лестнице. Что касается употребления спиртных напитков, то в то время это не было запретом для съемочной группы и актерского состава, хотя это иногда и вредило процессу съемок. По словам каскадера, из-за этого даже был отменен один съемочный день.

Зрители впервые увидели на экранах фильм «Д Артаньян и три мушкетера» в 1978 году, Боярский после этого стал знаменитым, а образ мушкетера стал ассоциироваться именно с актером. На момент премьеры Боярскому было 28 лет, пишет «Слово и дело».



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