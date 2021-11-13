 

Турки призвали США «убраться» из Черного моря

13.11.2021, 9:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧитатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность РФ из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».

Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».

«Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – сообщил пользователь ВЕФА.

«Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.

«Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.

Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.

«США и РФ действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.

Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.

Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против РФ равнозначно самоубийству».

Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против РФ с участием Украины».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем РФ может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.



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