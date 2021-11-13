Актриса рассказала об «адской» жизни на Украине

Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар, а РФ поддерживает и развивает свое культурное наследие, сообщила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко.

Титаренко сообщила в эфире YouTube-канала PolitWera, что «мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова».

В РФ же, благодаря русскому наследию и тому, что она его поддерживает и развивает, обеспечено долголетие. В это же время на Украине сжигают книги, а также получили благодатную почву неонацисты, которые фактически действуют с официального одобрения властей.

Ранее двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, переехавшая из РФ на Украину, назвала эту страну «худшей для эмиграции».