 

В Украине за сутки COVID-19 заболело 23,5 тыс. человек, 695 – умерли

13.11.2021, 9:56, Новости дня
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За сутки в стране зафиксировано 23 572 новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших – 1622 ребенка и 436 медиков. 

Попало в больницу 4564 человека, выздоровели 25 415 человек, 695 пациентов умерли.

“91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы”, – подчеркнули в Минздраве.

За все время пандемии в Украине заболело 3 203 149 человек, выздоровело 2 620 094 человека, летальных случаев – 76 302.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1995546283941800

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. “Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день”, – подчеркнул глава Минздрава. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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