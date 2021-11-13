Всероссийский союз вахтёров поблагодарил правительство за введение QR-кодов

На внеочередном съезде Всероссийского союза вахтёров (ВСВ) было принято решение поддержать инициативу правительства о введении QR-кодов на федеральном уровне.

«Мы рады, что государство наконец-то по достоинству оценило ту роль, которую играют вахтёры в жизни общества. Ведь именно представители нашей профессии, проверяя QR-коды у граждан, теперь стоят на переднем крае обороны от коронавируса. Мы обещаем, что все вахтёры России с честью выполнят свой долг и не один человек без документа не пройдёт мимо нашего поста. Мы призываем всех вахтёров повесить на своём рабочем месте новый лозунг нашей профессии: антипрививочник! Пока вахтёр стоит на страже, сюда ты и не суйся даже!» – заявил председатель ВСВ Роман Чередниченко.

По данным одного из крупнейших порталов по поиску работы, за последний год количество вакансий вахтёров в России выросло более чем в три раза.

—