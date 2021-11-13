 

Всероссийский союз вахтёров поблагодарил правительство за введение QR-кодов

13.11.2021, 9:31, Разное
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На внеочередном съезде Всероссийского союза вахтёров (ВСВ) было принято решение поддержать инициативу правительства о введении QR-кодов на федеральном уровне. 

«Мы рады, что государство наконец-то по достоинству оценило ту роль, которую играют вахтёры в жизни общества. Ведь именно представители нашей профессии, проверяя QR-коды у граждан, теперь стоят на переднем крае обороны от коронавируса. Мы обещаем, что все вахтёры России с честью выполнят свой долг и не один человек без документа не пройдёт мимо нашего поста. Мы призываем всех вахтёров повесить на своём рабочем месте новый лозунг нашей профессии: антипрививочник! Пока вахтёр стоит на страже, сюда ты и не суйся даже!» – заявил председатель ВСВ Роман Чередниченко.

По данным одного из крупнейших порталов по поиску работы, за последний год количество вакансий вахтёров в России выросло более чем в три раза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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