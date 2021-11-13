 

В Сети показали рендер на роскошный седан Genesis G90 2023

13.11.2021, 9:26, Новости дня
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В Сети продемонстрированы рендерные изображения нового седана Genesis G90 2023 модельного года.

Получить данные снимки удалось благодаря проводимым дорожным испытаниям, в ходе которых удалось обнаружить транспортное средство. Вместе с тем модель существенно отличается от актуальной версии, тем самым имея индивидуальный вид. Новый Genesis G90 получил светодиодную оптику, модернизированные бамперы, объемный капот, а также множество датчиков на кузове.

Предполагается, что вместо 5-литрового агрегата применят 3,5-литровый бензиновый двигатель, а также появится в продаже полностью электрическая версия седана Genesis G90 2023 модельного года. Производитель пока умалчивает сроки выхода автомобиля, а также его стоимость на рынке.



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