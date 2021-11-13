В Роспотребнадзоре планируют привлечь ИИ к отслеживанию эпидемий

В Роспотребнадзоре планируют привлечь искусственный интеллект (ИИ) к процессу отслеживания и анализа ситуации с эпидемиями. По данным ведомства, соответствующий законопроект уже внесен на всеобщее обсуждение.

В документе содержатся сведения о специальных расследованиях, в ходе которых будут определяться очаги эпидемии, после чего будет проводиться анализ заболеваемости. Также законопроект предусматривает процесс цифровизации системы государственной санэпидемслужбы и внедрение реестров с информацией о вспышках инфекций и случаях массового отравления граждан страны.

По данным издания newinform, в Роспотребнадзоре ранее обновили рекомендации по профилактике внебольничного воспаления органов дыхания. Главным советом ведомства является вакцинация от коронавируса.