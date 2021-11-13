 

В Роспотребнадзоре планируют привлечь ИИ к отслеживанию эпидемий

13.11.2021, 9:12, Разное
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В Роспотребнадзоре планируют привлечь искусственный интеллект (ИИ) к процессу отслеживания и анализа ситуации с эпидемиями. По данным ведомства, соответствующий законопроект уже внесен на всеобщее обсуждение.
В документе содержатся сведения о специальных расследованиях, в ходе которых будут определяться очаги эпидемии, после чего будет проводиться анализ заболеваемости. Также законопроект предусматривает процесс цифровизации системы государственной санэпидемслужбы и внедрение реестров с информацией о вспышках инфекций и случаях массового отравления граждан страны.

По данным издания newinform, в Роспотребнадзоре ранее обновили рекомендации по профилактике внебольничного воспаления органов дыхания. Главным советом ведомства является вакцинация от коронавируса.



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