Нутрициолог Рустамова назвала последствия ежедневного употребления арахиса

Нутрициолог Ольга Рустамова пояснила о последствиях ежедневного потребления арахиса. Небольшое количество продукта положительно влияет на здоровье человека.

Арахис представляет собой питательное бобовое растение. Часто масло на основе него люди берут в длительные путешествия, оно содержит белок и достаточное количество калорий, чтобы насытиться. В арахисе содержатся жиры, но они являются полезными. Кроме этого, продукт богат полезными минералами. В арахисе совершенно нет трансжиров, которые негативно сказываются на нормальной работе сердца. В день для перекуса можно съедать до 20 штук продукта.

Арахис положительно влияет на сердце, снижает уровень плохого холестерина и уменьшает показатели давления. Кожура этого бобового продукта богата природными соединениями и антиоксидантами, которые защищают клетки от окислителей, находящихся в дыму и загрязненном воздухе. Арахис позитивно воздействует на нервную систему, нормализует сон, работу кишечника.

Если говорить об арахисовом масле, то при умеренном потреблении оно положительно отражается на здоровье. В нем много насыщенных жиров и натрия, клетчатки и калия.

В то же время важно помнить, что арахис входит в число аллергенов. В связи с этим нужно включать его в свой рацион с большой осторожностью.

Источник: rsport.ria.ru