 

Нутрициолог Рустамова назвала последствия ежедневного употребления арахиса

13.11.2021, 9:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нутрициолог Ольга Рустамова пояснила о последствиях ежедневного потребления арахиса. Небольшое количество продукта положительно влияет на здоровье человека.
Арахис представляет собой питательное бобовое растение. Часто масло на основе него люди берут в длительные путешествия, оно содержит белок и достаточное количество калорий, чтобы насытиться. В арахисе содержатся жиры, но они являются полезными. Кроме этого, продукт богат полезными минералами. В арахисе совершенно нет трансжиров, которые негативно сказываются на нормальной работе сердца. В день для перекуса можно съедать до 20 штук продукта.

Арахис положительно влияет на сердце, снижает уровень плохого холестерина и уменьшает показатели давления. Кожура этого бобового продукта богата природными соединениями и антиоксидантами, которые защищают клетки от окислителей, находящихся в дыму и загрязненном воздухе. Арахис позитивно воздействует на нервную систему, нормализует сон, работу кишечника.

Если говорить об арахисовом масле, то при умеренном потреблении оно положительно отражается на здоровье. В нем много насыщенных жиров и натрия, клетчатки и калия.

В то же время важно помнить, что арахис входит в число аллергенов. В связи с этим нужно включать его в свой рацион с большой осторожностью.

Источник: rsport.ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Диетолог описала правильный завтрак для школьника

30.12 / Мнение: Правильный “Ельцин-Центр”

07.08 / Джаред Падалеки и Дженсен Эклс прилетели в Канаду на съемки 15 сезона “Сверхъестественного”

06.07 / В Индонезии в целях борьбы с коронавирусом создали ожерелье из эвкалипта

08.07 / Илья Авербух прокомментировал отношения с Лизой Арзамасовой

07.07 / Бог дал — Бог возьмет побольше

24.06 / Мнение: Выползень против Робота

15.07 / Мнение: Новые точки

12.03 / Мнение: Патрули против домогательств, мода на бисексуальность и супернатуралы

21.10 / Мнение: О дефиците продовольствия в Британии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика