 

Светлана Пермякова не спешит выходить замуж

13.11.2021, 9:12, Разное
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Светлана Пермякова, которая несколько лет живет с Максимом Скрябиным, не собирается выходить замуж. По ее словам, штамп в паспорте ничего сейчас не значит.

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Светлана Пермякова рассказала, что заключение брака вовсе не гарантирует крепкий союз и счастливые отношения. О свадьбе девушки мечтают в юности, а в зрелом возрасте все меняется. Возлюбленный актрисы во всем ей помогает, а она называет его идеальным мужчиной. Сейчас в их отношениях все хорошо, дочка растет, семья дружная, поэтому нет никакой необходимости регистрировать брак. Возможно, она наденет фату и пойдет под венец, но после 60-летнего юбилея.

Что касается Максима Скрябина, то, по словам актрисы, он умеет готовить, помогает с уборкой, построил баню, неоднократно доказывал, что его чувства к избраннице искренние, он обладает чувством юмора, силой духа, обаянием. Это позволяет паре сохранять трепетность в отношениях, любить и уважать друг друга.

Светлана Пермякова сейчас снимается в нескольких проектах, поэтому зрители смогут в будущем увидеть ее на экранах. Единственным недостатком в работе является периодическое отсутствие актрисы дома, но члены ее семьи с пониманием относятся к этому. Также Пермякова отметила, что со всеми жизненными неприятностями ей помогает справиться ее возлюбленный, пишет «ГлобалМСК.ру».



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