 

С 1 января непривитым гражданам ограничат продажу бензина

13.11.2021, 9:11, Разное
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В Государственную думу внесён законопроект «О дополнении дискриминационных мер в отношении лиц, не прошедших добровольную вакцинацию против коронавирусной инфекции».

Авторы инициативы предложили ограничить гражданам, не имеющих сертификатов о прохождении вакцинации или справки о медотводе, отпуск топлива на АЗС десятью литрами в неделю.

– Ранее принятые меры и нормативные акты не дали желаемого эффекта. Из этого следует, что они были недостаточными. Поэтому мы с коллегами по парламентскому комитету по здравоохранению пришли к выводу, что нужно не только применять лучшие мировые практики в плане ограничений, но и внедрять отечественные нововведения. Чтобы сократить перемещение невакцинированных граждан, нужно лимитировать им продажу горючего десятью литрами. Я лично не считаю это посягательством на права людей, ведь правила просты – хочешь ездить, вакцинируйся, – разъяснил суть законопроекта его автор Алексей Марков.

Чтобы предотвратить манипуляции со стороны АЗС и владельцев транспортных средств депутаты предложили выделить 20 млрд рублей на создание ВСУТ (Всероссийской системы учёта топлива), как аналога ЕГАИС. К системе должна подключиться каждая заправочная станция в стране. Это позволит избежать превышение лимитов и отследить перемещения невакцинированных. Также парламентарии намерены создать пункты мобильной вакцинации на АЗС.

В случае принятия закона он будет действовать с 1 января 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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