 

Жителя Оренбуржья заподозрили в жестоком убийстве жены и ребенка

13.11.2021, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледственные органы Оренбургской области предъявили местному жителю обвинение в убийстве супруги и ребенка, в ходе следственных действий он показал, как совершил преступление, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по региону.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что подозреваемый «допрошен по существу предъявленного обвинения по статье УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Также «проведена проверка его показаний на месте, в ходе следственных действий обнаружено орудие преступления – нож, получены цифровые записи, являющиеся неопровержимым доказательством причастности задержанного к совершению преступления, перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу».

До этого стало известно, что в квартире в селе Кваркино Оренбургской области были обнаружены тела 20-летней женщины и маленького ребенка. После задержали 25-летнего отца семейства, который сбежал с места преступления и успел пешком дойти до соседней деревни.

При допросе он заявил, что мотивом преступления стала ревность.

Ранее мужчина получил 13 лет колонии за убийство дочери.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Британцы заявили об отставании Запада от РФ «на много миль»

02.03 / Лукашенко о слиянии РФ и Беларуси: Глупо даже работать в этом направлении. Это абсолютно не нужно

02.09 / Кадыров назначил 21-летнюю дочь первым замминистра культуры Чечни

12.08 / Белоруски вышли на мирный протест против действий силовиков

26.01 / Байден отменил указ Трампа о разрешении на въезд в США из ЕС и ряда стран

02.07 / Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти

15.01 / Санду хочет создать “круг доверия” Румыния – Молдова – Украина

06.11 / Песков ответил на вопрос об участии спецслужб Запада с ситуации с Навальным

11.09 / Голого пьяного прокурора заметили на улицах польского города

22.09 / Макаревич назвал размер своей «довольно большой» пенсии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика