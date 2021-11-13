Жителя Оренбуржья заподозрили в жестоком убийстве жены и ребенка

Следственные органы Оренбургской области предъявили местному жителю обвинение в убийстве супруги и ребенка, в ходе следственных действий он показал, как совершил преступление, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по региону.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что подозреваемый «допрошен по существу предъявленного обвинения по статье УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Также «проведена проверка его показаний на месте, в ходе следственных действий обнаружено орудие преступления – нож, получены цифровые записи, являющиеся неопровержимым доказательством причастности задержанного к совершению преступления, перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу».

До этого стало известно, что в квартире в селе Кваркино Оренбургской области были обнаружены тела 20-летней женщины и маленького ребенка. После задержали 25-летнего отца семейства, который сбежал с места преступления и успел пешком дойти до соседней деревни.

При допросе он заявил, что мотивом преступления стала ревность.

Ранее мужчина получил 13 лет колонии за убийство дочери.