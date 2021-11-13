Корабли ЧФ прибыли в Алжир для участия в совместных маневрах

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) прибыл в порт Алжир для участия в международных учениях «Совместные военно-морские маневры – 2021», информирует пресс-служба флота.

Корабли ЧФ «в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксирного судна «СБ-742» из состава постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море» прибыли в порт Алжир для участия в международных учениях «Совместные военно-морские маневры – 2021» с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики, передает ТАСС.

Учение продлится до 20 ноября. От Алжира в нем принимают участие фрегат «Харрад» с вертолетом на борту, учебный корабль «Ля Суммам», спасательное судно «Эль Мунджид», патрульный самолет и поисково-спасательный вертолет.

Цель учений – «отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе». Основными задачами стали «развитие российско-алжирского военного сотрудничества, обмен опытом между флотами при выполнении свойственных задач, планирование и координация мероприятий совместной военно-морской подготовки».

Учением руководит командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин. Руководителем учения от российской стороны назначен командир Новороссийской ВМБ Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.

Ранее военные РФ и Алжира приняли участие в торжественной церемонии открытия первых международных российско-алжирских учений на полигоне Тарское Южного военного округа в Северной Осетии.