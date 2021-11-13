 

Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе. Двое военнных ВСУ подорвались, еще один получил огнестрельное ранение

13.11.2021, 9:02, Новости дня
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Боевики открывали огонь в районе Зайцево, Новотроицкого, Новолуганского, Широкого (Донецкой области), Попасной, Новоалександровки (Луганской области).

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих ВСУ получили ранения, несовместимые с жизнью. Один военный получил огнестрельное ранение. Ему предоставили медпомощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

С начала суток 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – в направлении Троицкого Донецкой области.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1238193993339881

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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