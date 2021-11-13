Жуткие вещи, случившиеся с мужчиной после того, как его подруга и ребенок скончались

Пользователь сайта Reddit поделился историей, которая произошла с ним после того, как его девушка и их общий ребенок трагически скончались:

“Это довольно грустная история. Я рассказал об этом лишь нескольким людям, и это, пожалуй, самый странный опыт, который у меня когда-либо был.

Это происходило весной и летом 2019 года. Я знаю, что некоторые вещи являлись просто совпадениями, и я, очевидно, горевал, но эти странные вещи происходили так часто, что я действительно чувствовал, что начинаю терять рассудок.

К тому времени мы с девушкой были вместе уже почти год. Дела развивались быстро, мы очень любили друг друга и в итоге у нас родился ребенок. Она была на восьмом месяце беременности, когда у нее развилась тромбоэмболия легочной артерии, и ее срочно увезли в больницу.

Они не смогли спасти ее и потом пытались сделать все, чтобы, спасти ребенка, но моя дочь и ее мать слишком долго оставались без кислорода. Это случилось всего за день до нашей годовщины и за два дня до Дня матери. А также за 2 недели до 27-летия моей девушки.

Моей дочери смогли сохранить жизнь и потом она четыре дня находилась в отделении интенсивной терапии, но повреждение ее мозга было слишком серьезным. Она так никогда и не открыла глаза.

Примерно в это время начали происходить вещи, которые я не мог игнорировать.

Когда они спросили, как я хочу назвать дочку, я, не раздумывая, выбрал имя Дейзи. Мы с ее матерью ранее обсуждали разные имена, но не остановились ни на одном, но ей нравились все цветочные имена (Дейзи в переводе “ромашка” или “маргаритка”).

И вот несколько дней спустя я искал что означает имя Дейзи, и первый же результат поиска, который я нашел в Google, гласил: “В кельтской легенде, когда умирает младенец, Бог окропляет землю маргаритками, чтобы подбодрить его родителей”.

Это поразило меня.

Перед смертью Дейзи ей сделали МРТ, чтобы проверить активность ее мозга. В день ее сканирования я шел в больницу, и бабочка чуть не врезалась мне прямо в лицо. Я ничего об этом не думал, пока не стал видеть бабочек повсюду.

Рядом с ее именем на табличке в комнате отделения интенсивной терапии был рисунок пятнистой бабочки. И они одели ее в платье с бабочками и завернули в одеяло с бабочками. Я знаю, что бабочки и маленькие девочки часто изображаются вместе, но они были буквально ВЕЗДЕ.

После посещения больницы я останавливался у родственника и его гостевая комната была прямо покрыта бабочками. Их там буквально было больше сотни. Картинки, накидки, украшения с бабочками и т. д. Я их не искал нарочно, просто не мог от них убежать. Звучит надуманно, но есть еще кое-что.

Потом я был у других родственников и в ванной комнате заметил настенные рисунки с бабочками, грозовым фоном, молниями и женщиной со словами “даже в смерти я слышу, как она зовет меня по имени”.

Затем моя мама на работе печатала какие-то документы и в середине ее листа выскочило изображение бабочки. Она всех спросила, кто это мог сделать, и никто не мог ей сказать, почему там появилась эта картинка.

Клянусь, я не выдумываю это, и моя мама не сделала бы сама подобного даже через миллион лет.

Раньше я был из тех, кто насмехался над идеей ассоциировать что-либо с мертвыми и пытаться общаться с живыми. Все эти знаки были какими-то символами словно специально для меня, они словно кричали мне “эй, я знаю, что ты не веришь в это, но я сделаю так, чтобы ты не мог их игнорировать”.

И всего несколько месяцев назад в мою квартиру залетела бабочка и приземлилась прямо на фотографию Дейзи, которая висела у меня на стене.

Я думаю, что есть причина, по которой люди ассоциируют бабочек с потерянными близкими, и я никогда не понимал этого, пока они не стали так часто появляться мне именно после их смерти.

В то время это действительно помогло мне. Особенно символизм трансформации бабочки и ее хрупкого существования. Мне казалось, что кто-то или что-то пытается мне показать это. Сегодня у меня все еще непросто, но я пытаюсь следовать этому совету.”