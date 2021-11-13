 

В Кремле отреагировали на угрозу Лукашенко остановить транзит газа в Европу

13.11.2021, 8:44, Разное
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В Кремле прокомментировали заявление Александра Лукашенко о риске прекращения транзита газа и товаров в Европу. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, заявление не обсуждалось предварительно с Москвой.

При этом Песков отметил, что Россия была и будет гарантом энергетической безопасности на европейском континенте вне зависимости от действия и позиции белорусских властей.

Ранее Лукашенко прямым текстом пригрозил прекратить транзит газа по газопроводу “Ямал-Европа”. Конфликт между Белоруссией и Евросоюзом обострился после того, как на границе с Польшей выходцы из Азии и Африки сотнями пытались незаконно пересечь границу.

Евросоюз обвиняет в критической ситуации Минск и считает это намерением Лукашенко дестабилизировать ситуацию в соседних государствах. Минск в свою очередь отвергает все обвинения.

Александр Лукашенко ранее на совещании с главами Совета Министров выразил свое возмущение тем, что европейцы в последнее время чересчур выпячивают пятый пакет санкций и запугивают им республику. В результате это лишь привело к ухудшению двусторонних отношений.



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