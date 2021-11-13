Кроссовер Geely Coolray получил новую версию с гибридным мотором

Новый кроссовер Geely Coolray вышел с гибридной силовой установкой.

Известно, что разработчики также существенно модернизировали внешний вид транспортного средства, которое значительно отличается от предшественника. В частности, здесь установили стильные бамперы, а также существенно улучшили салон применением более качественных материалов отделки. Кроме того, под капотом Geely Coolray установлен турбированный мотор с мощностью 177 л.с.

Данный экземпляр также оснащен электродвигателем, благодаря которому запас хода на электротяге достигает 85 километров. В компании поспешили сообщили, что стоимость нового гибридного кроссовера Geely Coolray составит от 120 тысяч юаней на китайском рынке. Поставки в остальные страны пока не анонсированы.