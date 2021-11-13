В интернете представили первое изображение обновленного кроссовера Ford Kuga

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13.11.2021, 8:32, Новости дня
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В Сети продемонстрировали рендерные изображения обновленной модели Ford Escape/Kuga.

В актуальном исполнении презентацию автомобиля регулярно переносили из-за различных обстоятельств. Вместе с тем новое поколение Ford Escape/Kuga уже проходит этап тестовых заездов. По снимкам можно увидеть, что модель существенно обновлена по передней части кузова. Речь идет о форме головной оптики, а также расширенной решетке радиатора.

Кроме того, новый экземпляр получил крупный мультимедийный экран с расширенными опциями. Пока производителем тщательно скрываются любые технические параметры будущей модификации Ford Escape/Kuga. Эксперты высказали мнение, что выход в свободную продажу состоится к концу 2022 года.



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