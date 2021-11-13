Богу Солнца можно поклоняться и в ядовитой пене

Поклоняться богу Солнца можно и в пене грязных водоёмов. Это доказали индуисты в Нью-Дели.

Они отметили древний религиозный праздник Чхат Пуджа в реке Ямуна. Она известна к том числе благодаря ядовитой пене, образующейся на поверхности воды из-за выбросов промышленного производства. Вместе с тем это одна из священных для индуистов рек.

Белое вещество, плавающее на поверхности реки, выглядит как лед или снег, но это нечто гораздо более тревожное.

Высокий уровень загрязнения в индийской реке Ямуна превращается в токсичную пену, плавающую на поверхности воды. Эксперты считают, что пена образовалась из-за высокого уровня аммиака.

В реке полно сточных вод, удобрений, гербицидов, пестицидов и промышленных отходов.

Несмотря на опасность, многие в Дели все еще заходят в воду, чтобы умыться и поймать рыбу.

Река Ямуна течет из Гималаев через самую густонаселенную провинцию в мире Утта-Прадеш. Она обеспечивает более 70 процентов водоснабжения Дели. Кроме этого, Ямуна является источником средств к существованию для многих рыбаков в регионе.

В настоящее время она считается одной из самых загрязненных рек в мире.