Богу Солнца можно поклоняться и в ядовитой пене
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Поклоняться богу Солнца можно и в пене грязных водоёмов. Это доказали индуисты в Нью-Дели.
Они отметили древний религиозный праздник Чхат Пуджа в реке Ямуна. Она известна к том числе благодаря ядовитой пене, образующейся на поверхности воды из-за выбросов промышленного производства. Вместе с тем это одна из священных для индуистов рек.
Белое вещество, плавающее на поверхности реки, выглядит как лед или снег, но это нечто гораздо более тревожное.
Высокий уровень загрязнения в индийской реке Ямуна превращается в токсичную пену, плавающую на поверхности воды. Эксперты считают, что пена образовалась из-за высокого уровня аммиака.
В реке полно сточных вод, удобрений, гербицидов, пестицидов и промышленных отходов.
Несмотря на опасность, многие в Дели все еще заходят в воду, чтобы умыться и поймать рыбу.
Река Ямуна течет из Гималаев через самую густонаселенную провинцию в мире Утта-Прадеш. Она обеспечивает более 70 процентов водоснабжения Дели. Кроме этого, Ямуна является источником средств к существованию для многих рыбаков в регионе.
В настоящее время она считается одной из самых загрязненных рек в мире.
Источник – Экология жизни
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