 

Впервые в мире человеку поставлен диагноз – «изменение климата»

13.11.2021, 8:17, Разное
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Канадская женщина в возрасте 70 лет может стать первой пациенткой в мире, которой был поставлен диагноз – «изменение климата», так как врачи связывают ее состояние здоровья с волнами жары в начале этого года.

Доктор Кайл Мерритт из больницы Кутеней-Лейк, поставивший столь необычный диагноз, рассказал об ухудшении состояния пациентки, имеющей сразу несколько проблем со здоровьем. По мнению медиков, женщина пострадала от происходящих климатических изменений.

– Ее здоровье ухудшилось. Она действительно изо всех сил пыталась охладиться. Мы должны были придумать, как охладить кого-нибудь в отделении неотложной помощи. Люди бегали в магазин, чтобы купить баллончики с распылителем, – рассказал местным СМИ глава департамента по чрезвычайным ситуациям.

Рекордные волны жары в Канаде и некоторых частях США стали причиной гибели более сотни человек. От последствий аномальной жары 233 человека погибли в Британской Колумбии. По сообщениям метеорологов, чрезвычайное положение было вызвано «куполом высокого давления» над северо-западом, усугубленный изменением климата.

Климатические изменения, вероятно, вносят свой вклад, учитывая продолжительность тепловой волны, экстремальные температуры и тот факт, что она устанавливает новые максимумы температуры на месяц раньше, чем в обычное теплое время года. Экстремально высокие температуры или условия влажности создавали повышенный риск теплового удара или даже теплового истощения.

Медики были вынуждены искать способы выдержать растущее давление на больницы в регионе, поскольку все больше и больше пациентов прибывали с тепловыми ударами и другими заболеваниями, связанными с жарой.

При этом волны тепла были не единственной причиной смертности. В регионе бушуют лесные пожары, которые загрязняют воздух, наполняя его вредными веществами.

– Если мы не смотрим на первопричину, то мы будем просто лечить симптомы. Так мы не успеем решить проблему, – сказал доктор Мерритт. – Я пытаюсь просто обработать то, что я вижу. Мы заботимся обо всех, от самых привилегированных до самых уязвимых. И тяжело смотреть на то, как страдают люди, особенно наиболее уязвимые в обществе. Это расстраивает.



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