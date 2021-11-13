На окраинах Солнечной системы обнаружили Планету X в 5 раз массивней Земли

Проанализировав снимки с орбитальной обсерватории IRAS, британский астроном Майкл Рован-Робинсон обнаружил на далеких окраинах Солнечной системы объект, который может представлять собой загадочную планету Икс (Нибиру).

Она в примерно в 3-5 раз тяжелее Земли. Статью со своими расчетами ученый опубликовал в arXiv.

– Тем требованиям, которым должна соответствовать планета Икс, из нескольких сотен потенциальных небесных тел, которые можно увидеть на снимках IRAS, удовлетворяет лишь один объект. Если эта планета действительно существует, то от Солнца ее отделяет расстояние, примерно в 225-250 раз большее, чем между Землей и нашим светилом, – пишет исследователь.

Планетой Икс ученые называют гипотетическую девятую планету Солнечной системы. Пять лет назад американские планетологи Константин Батыгин и Майкл Браун заявили, что нашли доказательство ее существования. Согласно их расчетам, планета Икс должна находиться на расстоянии как минимум в 100 млрд км от Солнца, а по размерам должны быть похожа на Нептун или Уран.

Однако поиски планеты пока не принесли успехов. Исследователям удалось лишь сузить ту зону, где она может находиться, а также найти новые намеки на ее существование. Из-за этого многие астрономы усомнились в этой гипотезе, а другие планетологи начали искать альтернативные варианты местоположения и внешнего вида планеты Икс.

По мнению автора новой статьи, профессора Имперского колледжа Лондона Майкла Рована-Робинсона, неудачи в этих поисках могут быть связаны с тем, что ученые пытаются обнаружить планету Икс не там, где она реально находится. Руководствуясь этой идеей, он изучил снимки орбитальной инфракрасной обсерватории IRAS.

Для анализа этих изображений Рован-Робинсон создал алгоритм, с помощью которого можно отсеять все “ненужные” источники инфракрасного излучения, которые находятся за пределами Солнечной системы, – звезды, галактики и другие крупные скопления материи. Затем он детально изучил все оставшиеся точечные объекты и отобрал из них ранее не известные ученым.

Среди этих объектов не было ни одного, который удовлетворял бы расчетам Брауна и Батыгина. Однако кандидатов на роль альтернативных версий планеты Икс, расположенных значительно ближе к Земле, оказалось несколько сотен.

Всем критериям удовлетворял только один из них, объект R20593+6413. Он находится примерно в 225-250 раз дальше от Солнца, чем Земля, а по массе превосходит нашу планету примерно в 3-5 раз. Согласно расчетам астронома, этот объект находится в пределах созвездия Цефея и вращается по сильно наклоненной орбите.

Последнее, по мнению Рована-Робинсона, может объяснять, почему планету Икс до сих пор не удалось найти, так как ученые раньше не допускали, что девятый мир Солнечной системы может вращаться по подобной орбите. Ученый надеется, что дальнейшие наблюдения при помощи оптических и инфракрасных телескопов подтвердят его гипотезу или докажут, что в этой части Солнечной системы нет неизвестных крупных планет.