 

Российские фигуристы Мишина и Галлямов победили на этапе Гран-при в Токио

13.11.2021, 8:11, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевала первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Токио, второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Мишина и Галлямов после короткой и произвольной программ набрали 227,28 балла, Тарасова и Морозов – 213,27 балла. Третье место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара с 209,42 балла, передает ТАСС.

Напомним, Анна Щербакова на этапе Гран-при по фигурному катанию в Италии заняла первое место, россиянка Майя Хромых – второе. Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место в танцах на льду, а Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали третьими в соревнованиях спортивных пар. Российский фигурист Михаил Коляда на этапе Гран-при в Турине стал вторым.



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