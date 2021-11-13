Киев сообщил о планах получить «украинские Bayraktar»

В 2022 году Украина намерена закупить партию произведенных в Турции ударных беспилотников Bayraktar, сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников.

Резников заявил, что БПЛА «будут применяться», так как Украине нужно «защищать независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН». Как отметил министр, «турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar». Киев «дополнительно планирует приобрести их». «Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы Украины находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов. По его словам, украинские силы «к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатывают тактику применения, нарабатывают методику». По его словам, «впереди еще очень много интересной работы».

Напомним, генштаб ВСУ официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе Bayraktar. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название» его страны. Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.