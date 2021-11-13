Россия заподозрила США в желании сделать «показательные случаи» из дел Бута и Ярошенко

США считают, что из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в американских тюрьмах, нужно сделать показательные случаи в назидание другим, сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Лукьянцев заявил, что «любые наши разговоры о том, чтобы освободить Константина Ярошенко и Виктора Бута (это предполагает и передачу нам их) американской стороной отвергаются, поскольку они, видимо, считают, что из этих случаев надо сделать некие показательные случаи, они постоянно говорят, что и Бут, и Ярошенко должны полностью отбыть назначенное им наказание, передает РИА «Новости».

«Видимо, и в назидание другим», – отметил он.

По его словам, в практике США очень распространено давление «на тех, кто оказался в руках американской системы юстиции, чтобы заставить их дать признательные показания», однако «ни Бут, ни Ярошенко на это не пошли, они проявляют мужество».

«Несмотря на все оказываемое на них давление, они не сдаются, держатся и не признают своей вины» – сказал Лукьянцев.

Известно, что сильнейшее физическое давление оказывалось на Ярошенко. Так, например, при задержании в Либерии ему выбили практически все зубы, и в результате он имеет большие проблемы и с пищеварением.

Ситуация с Бутом и Ярошенко и других россиян в американских тюрьмах не поменялась и после саммита РФ и США в Женеве, она все еще вызывает «большую обеспокоенность», передает ТАСС.

«Мы неоднократно предлагали США наладить диалог, чтобы попытаться разрешить эти ситуации, потому что Виктор Бут и Константин Ярошенко подвергаются очень серьезному психологическому воздействию, у них есть проблемы с получением квалифицированной медицинской помощи, проведением медицинского освидетельствования, хотя и у того, и у другого большие проблемы со здоровьем», – указал Лукьянцев.

Как указал дипломат, эта тема постоянно поднимается российской стороной на всех политических уровнях, находится на личном контроле главы МИД Сергея Лаврова: «Усилия эти будут продолжаться с тем, чтобы все-таки добиться освобождения российских граждан».

Напомним, в августе США отказались обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в РФ американцев. Лукьянцев заявлял, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами РФ в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.