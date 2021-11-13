 

Девушка показала себя до и после макияжа, но даже друзья не верят в такое превращение, ведь ее не узнать

13.11.2021, 7:54, Разное
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Тиктокерша ciaraowens25, проживающая в Ирландии показала, как нужно делать эффектный макияж. Она настолько профессионально перевоплощается в красотку, что многие зрители думают, что это два разных человека.

На видео, которое разместила блогерша, действительно один и тот же человека. Кьяра, так зовут тиктокершу, часто снимает ролики с необычными перевоплощениями. Один из последних роликов набрал практически миллион просмотров за несколько дней.

Интересно, что некоторые зрители настоятельно просят девушку снимать ролики на другую тему, так как Кьяра зачастила снимать ролики с перевоплощениями.

При этом, многие зрители получают удовольствие от того, видят на экране. Вначале девушка показывает себя обычную, в домашней одежде и очках.

@ciaraowens25

Think I may of pulled of this transition 🤭🤭 #gasoline #viral #blowupmyphone #transition

♬ original sound — Kiera Lyons 🕯🕰🗝

После чего картинка резко меняется, и зрители видят красотку, одетую в роскошное платье.

Многие люди шокированы тем, что видят на экране. Тиктокерша демонстрирует, как каждая женщина может посредством макияжа изменить себя.

«Просто фантастически»

«Вы настоящая волшебница»

«Я немного шокирована»

«Это лучшее из того, что я видела в последнее время».



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