Никодимов день: традиции и приметы 13 ноября

История

Чтобы узнать, какой сегодня праздник, нужно обратиться к истории.

13 ноября 2021 года верующие вспоминают святых, которые жили в пещерах Киево-Печерского монастыря. Предание гласит, что

преподобные Спиридон и Никодим три десятка лет пекли просфоры, тем самым выполняя свое послушание.

Как-то раз печь загорелась, но преподобные сумели погасить пламя и при этом не пострадали. Поэтому в народе Никодима и Спиридона называют хранителями дома от пожара.

Что нельзя делать 13 ноября

В этот церковный праздник нельзя ссориться и

конфликтовать, чтобы не навлечь на себя неудачу. Нельзя разговаривать с незнакомцами, иначе можно притянуть негативную энергетику. Также на Никодимов день не

рекомендуется просить знакомых и родных помочь с работой, иначе будущее трудоустройство не принесет денежной стабильности.

Нельзя в этот православный праздник поднимать оторвавшуюся от одежды и упавшую на землю пуговицу, иначе человеку грозит сглаз. Если вы нашли

деньги, то не тратьте их на себя – это плохо кончится. Лучше отдать

нуждающимся.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник народ также отмечает Никодимов день. Наши предки в данный православный праздник переводили кур в зимние

закуты. Из мяса этой птицы готовили разные

блюда. Кроме того, 13 ноября справляли праздник рыболовы. Охотники выходили

на первую заячью охоту по первому снегу, а вечером готовили ужин из мяса кролика.