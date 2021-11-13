 

Никодимов день: традиции и приметы 13 ноября

13.11.2021, 7:48, Разное
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История

Чтобы узнать, какой сегодня праздник, нужно обратиться к истории.
13 ноября 2021 года верующие вспоминают святых, которые жили в пещерах Киево-Печерского монастыря. Предание гласит, что
преподобные Спиридон и Никодим три десятка лет пекли просфоры, тем самым выполняя свое послушание.

Как-то раз печь загорелась, но преподобные сумели погасить пламя и при этом не пострадали. Поэтому в народе Никодима и Спиридона называют хранителями дома от пожара.

Что нельзя делать 13 ноября

В этот церковный праздник нельзя ссориться и
конфликтовать, чтобы не навлечь на себя неудачу. Нельзя разговаривать с незнакомцами, иначе можно притянуть негативную энергетику. Также на Никодимов день не
рекомендуется просить знакомых и родных помочь с работой, иначе будущее трудоустройство не принесет денежной стабильности.

Нельзя в этот православный праздник поднимать оторвавшуюся от одежды и упавшую на землю пуговицу, иначе человеку грозит сглаз. Если вы нашли
деньги, то не тратьте их на себя – это плохо кончится. Лучше отдать
нуждающимся.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник народ также отмечает Никодимов день. Наши предки в данный православный праздник переводили кур в зимние
закуты. Из мяса этой птицы готовили разные
блюда. Кроме того, 13 ноября справляли праздник рыболовы. Охотники выходили
на первую заячью охоту по первому снегу, а вечером готовили ужин из мяса кролика.

  • Если 13 ноября дует сильный ветер — не
    жди тепла.
  • Яркие звезды на ночном небе 13 ноября– к хорошей зиме.
  • Мокрый снег 13 ноября — грядет морозная зима.
  • Воробьи громко чирикают 13 ноября —
    будет теплая погода.
  • Если 13 ноября снег пошел хлопьями — тоже к
    теплой зиме.


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