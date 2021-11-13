Винегрет с селедкой от Николая Баскова: пошаговый рецепт

Николай басков любит побаловать себя интересными блюдами. Рецепт винегрета артиста довольно необычный. Дело в том, что в составе этого салата есть не только овощи, а еще и селедка с майонезом.

Ингредиенты

Для приготовления блюда от Николая Баскова на две персоны понадобятся три картофелины, свекла, морковь и луковица – по одной штуке, 90 граммов сельди и 30 граммов майонеза.

Способ приготовления

Шаг первый. По отдельности отварить свеклу, морковь и картофель – до

готовности.

Шаг второй. Очистить вареные овощи и нарезать одинаковыми кубиками.

Шаг третий. Лук очистить и мелко нашинковать.

Шаг четвертый. Отделить шкурку от селедки, убрать хребет с

костями и нарезать небольшими кубиками.

Шаг пятый. Поставить на тарелку кулинарное кольцо, затем на дно

выложить сельдь, затем картофель и смазать майонезом. Потом выложить слоями морковь, лук и свеклу. Каждый из слоев перемазать

майонезом, в том числе и верхний.

Можно предварительно лук

замариновать в уксусе с сахаром и солью. По желанию блюдо можно украсить зеленью. К слову, данный рецепт очень напоминает “селедку под шубой”, но Николай Басков предпочитает называть этот салат