Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистской организацией

Комитет государственной безопасности Белоруссии признал экстремистским формированием частное белорусское информагентство БелаПАН, сообщили в МВД республики.

Ведомство добавило информагентство БелаПАН в перечень экстремистских формирований, а его сотрудников признало лицами, осуществляющими экстремистскую деятельность, передает РИА «Новости»со ссылкой на обновленный список.

Ранее в Белоруссии признали экстремистскими ресурсы оппозиционной платформы BYPOL, объединяющей бывших правоохранителей страны за рубежом.