 

Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистской организацией

13.11.2021, 7:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКомитет государственной безопасности Белоруссии признал экстремистским формированием частное белорусское информагентство БелаПАН, сообщили в МВД республики.

Ведомство добавило информагентство БелаПАН в перечень экстремистских формирований, а его сотрудников признало лицами, осуществляющими экстремистскую деятельность, передает РИА «Новости»со ссылкой на обновленный список.

Ранее в Белоруссии признали экстремистскими ресурсы оппозиционной платформы BYPOL, объединяющей бывших правоохранителей страны за рубежом.



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