Ракетоносцы Ту-160 выполнили 15-часовой полет над северными морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 15-часовой плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщило Минобороны России.

На отдельных этапах их сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. С российской стороны истребительное сопровождение обеспечивали МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, передает ТАСС.

Минобороны сообщило, что экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе. Подчеркивается, что самолеты ВКС выполняют полеты «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

В четверг Минобороны РФ показало, как российские и белорусские летчики вместе патрулировали границы Союзного государства. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут.