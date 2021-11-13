 

Ракетоносцы Ту-160 выполнили 15-часовой полет над северными морями

13.11.2021, 7:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДва стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 15-часовой плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщило Минобороны России.

На отдельных этапах их сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. С российской стороны истребительное сопровождение обеспечивали МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, передает ТАСС.

Минобороны сообщило, что экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе. Подчеркивается, что самолеты ВКС выполняют полеты «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

В четверг Минобороны РФ показало, как российские и белорусские летчики вместе патрулировали границы Союзного государства. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / В Минпросвещения сочли незаконными онлайн-трансляции из классов для родителей

24.06 / Самолет в Пакистане рухнул из-за разговора пилотов о коронавирусе

29.06 / Чуров назвал тройное голосование россиянки в Израиле провокацией

29.10 / Политтехнолога Шклярова, которого три месяца удерживали в СИЗО Минска, вывез из Беларуси спецпосланник президента США по делам заложников – СМИ

23.02 / Жертвами коронавируса стали более полумиллиона жителей США

04.10 / Roland Garros. Свитолина обыграла француженку Гарсия в 1/8 финала

13.09 / США выразили недовольство согласием Кипра на заход российских кораблей

25.06 / Бывший глава банка “Киевская Русь”, которого в Украине подозревают в растрате $44 млн, получил политическое убежище в Беларуси

18.10 / Зампостпреда РФ в ООН назвал шокирующим внесение 12-летней девочки в базу «Миротворца»

07.11 / Украинец стал чемпионом мира по боксу, одолев в финале оппонента из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика