 

Мнение: “Засада”

13.11.2021, 6:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

И еще о Йеменской войне. Эмиратчики оказывается сняли полноценный художественный фильм о войне в Йемене.
Ну как эмиратчики – выписали из Франции режиссера Пьера Мореля (известен по фильму "Заложница", где престарелый Лиам Нисон наваливал похитителям дочери), который в эмиратах по быстрому слепил с местными "актерами" слезоточивую байку про педиков про то, как патруль эмиратчиков попал в засаду, а остальные эмиратчики их героически выручали, превозмогая зловещих хуситов, которые пытались помешать спасению рядового Аль-Райана из Абу-Даби, который какого-то хрена полез в Йемен, куда его никто не звал.

Разумеется, все это политическая агитка (что на самом деле происходят с МРАПами в Йемене, можно без труда посмотреть на многочисленных видео реальных боевых действий), призванная хоть как-то оправдать участие ОАЭ в интервенции против Йемена и попытки отторгнуть от Йемена часть его территории, включая остров Сокотра и провинции Абьян и Хадрамаут. Но в фильме разумеется про это не расскажут. Вполне понятно, что особых успехов у фильма не будет.

PS. Это уже не первый фильм про войну в Йемене. Ранее на этой теме хорошо оттоптались китайцы со своей "Операцией Красное море", где бравый китайский спецназ десятками и сотнями крошил боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды. Фильм в основном запомнился бодрой погоней 3-x M60А1 за Т-72, которую снимали в Марроканской пустыне, где китайцы на Т-72 превозмогают (одна из лучших реклам Т-72 в кино).

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Интенсивные тренировки оказались лучшей профилактикой переломов у пожилых женщин

27.06 / Мнение: Импровизация

26.02 / Москва приказывает вернуть рыбу и рыбаков на родину

11.09 / Мнение: Газовый терроризм?

21.01 / Профессор Чепурнов объяснил процесс мутации коронавируса

08.10 / День памяти Сергия Радонежского: традиции и приметы 8 октября

17.09 / Мнение: Для противостояния военной экспансии Китая

07.06 / Мнение: Изба-читальня. Парадокс Глуховцева

11.11 / Мнение: Люди проигрывают машине не только у нас

27.12 / Эксперт: Лукашенко не стоит ждать ничего хорошего от Москвы из-за несоблюденной договоренности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика