Мнение: “Засада”

И еще о Йеменской войне. Эмиратчики оказывается сняли полноценный художественный фильм о войне в Йемене.

Ну как эмиратчики – выписали из Франции режиссера Пьера Мореля (известен по фильму "Заложница", где престарелый Лиам Нисон наваливал похитителям дочери), который в эмиратах по быстрому слепил с местными "актерами" слезоточивую байку про педиков про то, как патруль эмиратчиков попал в засаду, а остальные эмиратчики их героически выручали, превозмогая зловещих хуситов, которые пытались помешать спасению рядового Аль-Райана из Абу-Даби, который какого-то хрена полез в Йемен, куда его никто не звал.

Разумеется, все это политическая агитка (что на самом деле происходят с МРАПами в Йемене, можно без труда посмотреть на многочисленных видео реальных боевых действий), призванная хоть как-то оправдать участие ОАЭ в интервенции против Йемена и попытки отторгнуть от Йемена часть его территории, включая остров Сокотра и провинции Абьян и Хадрамаут. Но в фильме разумеется про это не расскажут. Вполне понятно, что особых успехов у фильма не будет.

PS. Это уже не первый фильм про войну в Йемене. Ранее на этой теме хорошо оттоптались китайцы со своей "Операцией Красное море", где бравый китайский спецназ десятками и сотнями крошил боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды. Фильм в основном запомнился бодрой погоней 3-x M60А1 за Т-72, которую снимали в Марроканской пустыне, где китайцы на Т-72 превозмогают (одна из лучших реклам Т-72 в кино).

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