 

Путин: Трудно представить душу у искусственного интеллекта

13.11.2021, 6:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТрудно представить, чтобы искусственный интеллект имел душу, только человеческая среда и атмосфера в семье и школе способны сформировать лидера в сфере ИИ, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

«Трудно себе представить, чтобы искусственный интеллект начал сопереживать, имел душу, что называется», – приводит ТАСС слова Путина.

Путин подчеркнул, что у РФ большие планы по развитию образовательного, цифрового пространства для школьников и студентов, все это очень важно и представляет огромный интерес.

«При этом мы с вами хорошо понимаем, что прорывные решения создают и применяют люди. Чтобы быть лидерами в сфере искусственного интеллекта, как это ни парадоксально, нужны человеческая среда, атмосфера, атмосфера в семье, где родители всегда передают детям важнейшие нравственные ценности, и атмосфера, конечно, в школе», – сообщил президент.

Как отметил глава государства, именно в семье и школе дети «должны осваивать те самые мягкие навыки, которые их родители, бабушки, дедушки получали в общении со сверстниками, когда учились дружить, помогать друг другу, преодолевать неудачи, формировать сплоченные команды, придумывать разные игры, затеи или совместные проекты».

Ранее Владимир Путин призвал убрать барьеры в развитии искусственного интеллекта.

Президент также отметил, что «важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред ни в коем случае, а на благо человека, помогали сберечь планету, обеспечить ее устойчивое развитие».

Кроме того, глава государства поставил задачу вывести страну в число лидеров по использованию технологического потенциала.



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