Унифицированную систему спутниковой связи для БПЛА создали в России

Для беспилотников «Орион» создана система спутниковой связи, ей можно будет оснастить и другие БПЛА, сообщил гендиректор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Богатиков сообщил, что «работы по созданию «Ориона-Э» со спутниковой системой связи ведутся в кооперации с отечественными разработчиками». В 2022 году «на комплекс со спутниковым каналом связи» ожидают «получить литеру «О» – она присваивается на этапе корректировки конструкторской документации по результатам изготовления и предварительных испытаний опытной партии.

«Кронштадт» сообщает, что систему спутниковой связи можно будет установить не только на БПЛА этой компании. Ее собираются «предлагать другим производителям» беспилотников тяжелого класса, передает ТАСС.

Загоризонтная радиосвязь позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия БПЛА и «развязать» аэродромы взлета и посадки, тогда как без «спутниковой связи дальность действия ограничена прямой видимостью и составляет не более 250–300 км».

При этом на этапе тактико-технического задания на опытно-конструкторскую разработку спутниковая связь не предполагалась, но компания «пришла к выводу о необходимости оснащения комплекса с БЛА подобным решением». Это сделано для «расширения спектра решаемых задач и районов функционирования», а также для «повышения экспортных возможностей».

Напомним, Богатиков сообщал, что новейший беспилотный летательный аппарат «Орион» можно оснастить спутниковым терминалом, который позволит управлять им из любой точки мира.