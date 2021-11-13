 

Минск пригрозил «максимально жестко» ответить на санкции ЕС

13.11.2021, 6:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБелоруссия готова «максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны европейских партнеров», сообщил глава МИД страны Владимир Макей.

Макей сказал, что «введение санкций абсолютно недопустимо». Комментируя возможность перекрытия поставок газа в Европу, он заявил, что власти страны могут «пойти на любые самые жесткие и крайние меры», передает БелТА.

Он назвал заявления «европейских пока еще партнеров» безумными и сказал, что усиление санкций «ни к чему хорошему не приведет ни для одной, ни для другой стороны». «Хуже нам уже не будет ничего уже сделано», – приводит его слова РИА «Новости».

Минск заявляет о готовности к диалогу по миграционному кризису не из-за «слабости», заверил глава МИДа, добавив, что «никто не сдается и не сдастся». В европейской политике по отношению к Белоруссии он видит только «подкуп» оппозиции и «шантаж», «размахивание топором санкций».

Макей заявил, что страна в рамках мер по сокращению потока нелегальной миграции через свою территорию лишила права приглашать иностранцев в республику 30 туристических фирм. Он отметил, что через Белоруссию в Евросоюз пытаются попасть люди, чьи государства были в свое время разрушены при участии того же ЕС и его союзников. Министр заявил, что Минск готов предоставить ЕС любую информацию по ситуации на границе с беженцами. Макей также сказал, что угрозы Польши закрыть границу с Белоруссией являются проявлением бездумной политики.

Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.



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