Летать не могут

Жители Екатеринбурга пытаются спасти от сноса здание первого городского аэропорта.

10 ноября Федеральная антимонопольная служба приостановила поиск подрядчика сноса аэропорта Уктус в Екатеринбурге. Решение приняли после жалобы общественницы Екатерины Петровой, обнаружившей неточности в технической документации.

Противостояние вокруг Уктуса длится уже третий год: в октябре 2019-го здание аэропорта отказались признать памятником архитектуры. Это дало «зеленый свет» его демонтажу ради строительства торгово-транспортного узла «Золотой» — автовокзала, совмещенного с «крупнейшим за пределами Москвы торговым центром». Стоимость бизнес-проекта компании «Инвестторгстрой» (ее владельцы — уральские девелоперы Константин Погребинский и Игорь Заводовский) — $400 млн (25 млрд рублей).

Решение ФАС — очевидно, временное: до исправления технической документации. Градозащитники считают, что сносить здание аэропорта нельзя: подчеркивают, что оно не только является образцом архитектуры постконструктивизма, но и имеет историческую ценность.

Здание аэропорта Уктус. Фото: pervo.ru

Один из главных в стране

Жители уральской столицы, родившиеся не в Свердловске, а в Екатеринбурге, уже не застали те времена, когда аэропорт Уктус работал на полную мощность. Однако он действительно сыграл большую роль как в развитии гражданской авиации на Урале, так и в истории Свердловска в целом. Если нынешний екатеринбургский аэропорт Кольцово изначально использовался для военно-воздушных сил, то Уктус был сосредоточен на гражданской авиации. В 1932 году он включал в себя аэровокзал, гараж, ремонтные мастерские, бензохранилище, медпункт, метеостанцию, радиотелеграф. Пассажирское сообщение было налажено с Москвой, Челябинском, Магнитогорском, Иркутском, Новосибирском и другими городами. По размерам и оснащению Уктус являлся одним из главных аэропортов СССР. Отдельного внимания заслуживает и само здание аэровокзала, построенное по индивидуальному проекту, объединившему стилистику конструктивизма и неоклассики. Участники екатеринбургского общественного движения «Мирные жители» относят здание аэровокзала Уктус к постконструктивизму.

«В СССР был короткий период, когда здания строились с сочетанием конструктивизма и неоклассицизма. Например, прямоугольные формы зданий вместе с колоннами. Здание Уктуса, в первую очередь, уникально этим сочетанием», — говорит активист Алексей Кофман.

В годы Великой Отечественной войны многие уктусские летчики служили на фронтах. Их труду и боевым подвигам посвящены памятник работникам аэропорта Уктус и памятная доска в оконной нише аэровокзала.

В 1960–1970 годы интенсивность полетов аэропорта Уктус постоянно увеличивалась. В день осуществлялось до 50 гражданских рейсов. Аэродром был способен принимать самолеты Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-74, Як-40, а также вертолеты всех типов.

Параллельно аэропорту Уктус развивался и сам Свердловск, жилые кварталы которого на тот момент уже плотно подходили к территории аэродрома. В 1985 году аэропорт перебазировали на площадку около Арамили — города-спутника Екатеринбурга. В настоящее время здание аэровокзала закрыто. Вблизи сохранились несколько построек аэропорта. Территория аэродрома, закрытого в 1985 году, стала жилым районом Екатеринбурга. В декабре 2012 года аэродром Уктус был исключен из Государственного реестра гражданских аэродромов РФ.

Закупку под снос

В последние годы градозащитники Екатеринбурга пытаются добиться, чтобы зданию аэровокзала Уктус присвоили статус памятника архитектуры. В частности, общественница Марина Сахарова подавала иск к управлению госохраны объектов культурного наследия Свердловской области с требованием включить Уктус в перечень объектов культурного наследия, но суд оставил его без удовлетворения.

Ситуация накалилась после того, как компания «Инвестторгстрой» озвучила планы по строительству торгово-транспортного пересадочного узла, в состав которого должны войти новый автовокзал, станция метро «Ботаническая» и торговый центр «Золотой». Для подготовки инфраструктуры здание аэровокзала запланировали снести.

Управление государственного авиационного надзора по УрФО объявило на госзакупках два конкурса по поиску подрядчиков, которые займутся сносом. Первый контракт стоимостью 700 000 рублей подразумевает демонтаж аэровокзала как аварийного объекта капитального строительства, по второму, стоимостью 581 000 рублей, предусмотрен снос других зданий на участке.

Фото: Константин Антипин / peacefulpeople.ru

При этом активисты общественного движения «Мирные жители», изучив документы, нашли в закупке ряд нарушений. По словам градозащитников, аэровокзал не находится в собственности Ространснадзора, ведомство пользуется им на условиях оперативного управления. Представитель Ространснадзора в официальном ответе активисту Алексею Кофману эту информацию подтвердил и добавил, что собственником аэровокзала Уктус является Российская Федерация.

«Здание аэровокзала не является объектом культурного наследия Свердловской области и не имеет исторического значения для города Екатеринбурга. В 2015 году здание аэровокзала Уктус признано аварийным и его дальнейшая эксплуатация небезопасна», — говорится в ответе Ространснадзора.

Градозащитники обращают внимание на недостоверные сведения о стоимости объекта, которые указаны в документах. Согласно акту о списании объектов нефинансовых активов, балансовая стоимость аэровокзала — 5872 040 рублей. Тогда как кадастровая стоимость — куда выше: 139 858 197 рублей.

Общественников также возмутил тот факт, что в проекте сноса отсутствуют сведения о мемориальной ценности и принимаемых мерах по их сохранению.

Например, на фасаде здания установлена мемориальная доска «Вечная слава авиаторам Уктусского аэропорта, павшим в боях за Советскую Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–1945». Что с ней должен сделать подрядчик сноса, не указано.

Памятник — не памятник

29 октября в защиту первого екатеринбургского аэропорта выступили архитектор, лауреат премии Татищева и де Геннина в области архитектуры Галина Алексеева, а также директор Екатеринбургской научно-реставрационной проектной мастерской Дмитрий Демин и координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова. Они подали в Управление государственной охраны объектов культурного наследия заявление, в котором указали, что аэровокзал обладает признаками памятника архитектуры. К такому же выводу в 2019 году пришли эксперты Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, дававшие оценку по заказу все того же Управления госохраны памятников.

Активист «Мирных жителей» Алексей Кофман в разговоре с «Новой газетой» добавил, что активисты не считают здание аварийным, потому что видимых признаков его разрушения нет. При этом он признает, что аэровокзалу требуется ремонт.

По мнению градозащитников, если аэровокзал сохранить и отремонтировать, то в нем можно организовать культурно-просветительский центр, библиотеку или школу искусств. Сейчас они написали обращение к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой предотвратить снос аэровокзала и передать его для использования горожанам.

Но перевесят ли исторические аргументы инвестиции на 400 млн долларов?

Иван Руслянников

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