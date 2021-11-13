Мнение: Нидерланды. Новый локдаун

Вслед за Германией волна заражения коснулась Нидерланды. С субботы вводится локдаун, пока относительно мягкий, но коснется он всех — и вакцинированных, и не прошедших процедуру. При этом Нидерланды вакцинировались на 85% – гораздо выше, чем в Германии. Но, как видно, это не работает.

Вообще, всё постепенно приходит ко вполне понятным и очевидным вещам. Стратегия, которая взята на вооружение Западом (и продвигается в России), полностью провалилась. Вакцинация не предотвращает инфекционные вспышки, а утверждения, что она способствует снижению летальности и более легкому течению болезни, недоказуемы в принципе: любой вирус мутирует естественным образом именно в этом направлении: в сторону более высокой заразности, но при этом снижается его летальность. Что и наблюдается в странах с как-то работающим здравоохранением. В странах, где здравоохранение уничтожено, смертность существенно более высокая, но опять-таки, она связана с нарастанием коллапса системы здравоохранения, но никак не с самим заболеванием.

Однако корпорации и ВОЗ, национальные правительства уже не могут остановиться. В отличие от историй с птичьим или свиным гриппом, атипичной пневмонией, где масштаб был совершенно иным, им удалось замять те истории. Сейчас ни остановить, ни откатить назад они уже не могут, слишком велик масштаб преступлений, совершенных этими структурами. Поэтому единственная стратегия — продолжать. Вакцинация не работает? Нужен новый укол. Два укола, пять — и вот тогда болезнь обязательно будет побеждена. Хотя никогда цель — победить сезонные вспышки ОРВИ не ставилась по причине абсолютной абсурдности такой постановки вопроса. Поэтому уже сейчас можно со стопроцентной уверенностью говорить — и после десятой ревакцинации никакой победы не будет. Просто до осознания этого факта доживет гораздо меньше людей, чем сейчас. А в периферийных странах, где здравоохранения просто уже почти нет, масштаб смертности людей при продолжении этой гибельной стратегии будет просто колоссальным.

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