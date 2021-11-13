 

Мнение: Нидерланды. Новый локдаун

13.11.2021, 5:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вслед за Германией волна заражения коснулась Нидерланды. С субботы вводится локдаун, пока относительно мягкий, но коснется он всех — и вакцинированных, и не прошедших процедуру. При этом Нидерланды вакцинировались на 85% – гораздо выше, чем в Германии. Но, как видно, это не работает.

Вообще, всё постепенно приходит ко вполне понятным и очевидным вещам. Стратегия, которая взята на вооружение Западом (и продвигается в России), полностью провалилась. Вакцинация не предотвращает инфекционные вспышки, а утверждения, что она способствует снижению летальности и более легкому течению болезни, недоказуемы в принципе: любой вирус мутирует естественным образом именно в этом направлении: в сторону более высокой заразности, но при этом снижается его летальность. Что и наблюдается в странах с как-то работающим здравоохранением. В странах, где здравоохранение уничтожено, смертность существенно более высокая, но опять-таки, она связана с нарастанием коллапса системы здравоохранения, но никак не с самим заболеванием.

Однако корпорации и ВОЗ, национальные правительства уже не могут остановиться. В отличие от историй с птичьим или свиным гриппом, атипичной пневмонией, где масштаб был совершенно иным, им удалось замять те истории. Сейчас ни остановить, ни откатить назад они уже не могут, слишком велик масштаб преступлений, совершенных этими структурами. Поэтому единственная стратегия — продолжать. Вакцинация не работает? Нужен новый укол. Два укола, пять — и вот тогда болезнь обязательно будет побеждена. Хотя никогда цель — победить сезонные вспышки ОРВИ не ставилась по причине абсолютной абсурдности такой постановки вопроса. Поэтому уже сейчас можно со стопроцентной уверенностью говорить — и после десятой ревакцинации никакой победы не будет. Просто до осознания этого факта доживет гораздо меньше людей, чем сейчас. А в периферийных странах, где здравоохранения просто уже почти нет, масштаб смертности людей при продолжении этой гибельной стратегии будет просто колоссальным.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Наши поклонники – это мужчины определенных знаков зодиака: что их привлекает

15.07 / Медики: После легкой формы антитела к коронавирусу сохраняются в течение года

22.05 / Диетолог Ионова рассказала о негативных последствиях быстрого похудения

03.02 / По словам Goldman Sachs, российские активы, несмотря на протесты, имеют «большую ценность»

08.10 / Земные деревья помогут обнаружить внеземную жизнь

14.07 / Мнение: Может ли Светлана Тихановская стать президентом Беларуси?

11.08 / Мнение: “Сакральная жертва” Тихановская убежала – запасайтесь “Крыницей”

15.02 / Певица Меган Трейнор и звезда фильма “Дети шпионов” Дэрил Сабара впервые стали родителями

05.10 / Обнародовано требование добавить в учебники истории Крыма сведения об «украинской оккупации»

05.03 / Мнение: Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика