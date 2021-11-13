Россиянам разъяснили, как вернуться на родину после введение QR-кодов для транспорта

Граждане России, которые приобрели билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в Россию, предъявив ПЦР-тест.

«Для граждан Российской Федерации, купивших билеты до этой даты и возвращающихся в Российскую Федерацию в отсутствии такой документации, предъявляют отрицательный результат исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР– прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на текст, размещенный в думской электронной базе.

Уточняется, что дата введения такой системы будет определена правительством России.

Ранее сообщалось, что иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты.