 

Россиянам разъяснили, как вернуться на родину после введение QR-кодов для транспорта

13.11.2021, 5:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГраждане России, которые приобрели билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в Россию, предъявив ПЦР-тест.

«Для граждан Российской Федерации, купивших билеты до этой даты и возвращающихся в Российскую Федерацию в отсутствии такой документации, предъявляют отрицательный результат исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР– прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на текст, размещенный в думской электронной базе.

Уточняется, что дата введения такой системы будет определена правительством России.

Ранее сообщалось, что иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты.



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