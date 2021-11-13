 

Россия осудила попытки Запада свести счеты с Белоруссией в ООН

13.11.2021, 5:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтраны Запада пользуются кризисом с мигрантами, чтобы свести счеты с Белоруссией, хотя сами спровоцировали исход беженцев с Ближнего Востока, сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев.

При обсуждении проекта резолюции Белоруссии об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми, западные страны стали обвинять Минск в использовании беженцев на границе для дестабилизации ситуации в ЕС, передает РИА «Новости».

Выступая на заседании Третьего комитета ГА ООН, Лукьянцев заявил, что тему борьбы с торговлей людьми «отдельные западные государства решили использовать в своих конъюнктурных целях». Москва осуждает «попытки этих государств свести политические счеты» с Минском, «беспочвенно обвинив его в разжигании миграционного кризиса в Европе», передает ТАСС.

Лукьянцев сказал, что «следовало бы задать вопрос» странам ЕС, «почему они отказываются от предложений Минска о проведении соответствующих консультаций по разрешению миграционной проблемы», но при этом «развернули на границах войска». Как сообщил Лукьянцев, «складывается впечатление, что ЕС не стремится урегулировать острый гуманитарный кризис, а пытается использовать сложившуюся ситуацию в борьбе с политическим оппонентом».

Представитель РФ Степан Кузьменков отметил, что РФ «осуждает оскорбительные и недопустимые высказывания представителей США, Канады, ЕС, которые не соответствуют практике взаимоуважительного диалога в области прав человека». Москва видит «в этих попытках стремление Евросоюза свести политические счеты с автором резолюции, беспочвенно обвинив его в разжигании миграционного кризиса». По его словам, Москва считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Минск.

Напомним, в Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции, а мигрантов заманивают на рейсы «Белавиа» из Стамбула, Дамаска и Дубая. Большинство из тысяч людей, штурмующих польские границы – это курды из Иракского Курдистана.



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