 

Макрон собрался обсудить с Путиным Украину и Белоруссию

13.11.2021, 5:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию на польско-белорусской границе с главой российского государства Владимиром Путиным.

Макрон сказал, что на днях и.о. канцлера Германии Ангела Меркель «имела возможность переговорить с российским президентом». Сам Макрон собирается обменяться с Путиным «мнениями по многим вопросам в самые ближайшие дни, в том числе по темам Украины и Белоруссии». Кроме того, побеседовать с российским лидером намерен и глава правительства Италии Марио Драги, передает ТАСС.

В пятницу вопросы, которые обсудят лидеры стран, обсуждались на встрече министров иностранных дел и обороны. Париж выступает за «соблюдение Минских соглашений и приверженность нормандскому формату». Макрон сказал, что продолжается «согласованная работа по этим вопросам с одной единственной целью» – обеспечить «безопасность и стабильность в Европе».

Напомним, Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».



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