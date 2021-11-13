Двое российских десантников погибли в Беларуси…

…у границы с Польшей во время «внезапной проверки боеготовности».

В Беларуси погибли двое российских военных после десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности. Об этом сообщили ТАСС в российском Минобороны.

«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола <…>. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», — приводит агентство сообщение министерства. Там заявили, что один из погибших при десантировании в Гродно пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом.

По информации телеграм-канала BYPOL, произошло схождение двух парашютистов, у одного из парашютов погас купол. Телеграм-канал утверждает, что погибли офицер и солдат срочной службы.

Ранее Минобороны рассказало, что российские десантники приняли участие во внезапной проверке боевой готовности Воздушно-десантных войск совместно с белорусскими военными и высадились на полигоне «Гожский», расположенном в граничащей с Польшей Гродненской области, в 50 км от пропускного пункта «Кузница». Именно там — на белорусско-польской границе — в последнюю неделю сложилась сложная ситуация с беженцами из Ирака и Сирии. 8 ноября тысячи выходцев из этих стран, приехавших в Беларусь, двинулись в сторону польской границы в сопровождении вооруженных силовиков в камуфляже.

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