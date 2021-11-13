 

Мнение: Суверенизация

13.11.2021, 4:58, Разное
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Голикова сообщила, что «…региональные Роспотребнадзоры дополнительно получат полномочия собственным решением вводить ограничения, если губернатор не согласен и не представил обоснование…»

Что означает это решение? То, что идет стремительная разбалансировка управленческой системы. От нее уже не просто отвинчивают гайки и болты, а просто выбрасывают целые блоки для того, чтобы легче было доехать вот до того поворота. Как будет «облегченная» машина входить в поворот, уже никого не интересует. Цель — доехать туда, а там будем разбираться.

Еще года два-два с половиной назад я писал о том, что одним из последних маркеров перед катастрофическим сдвигом системы является так называемая «суверенизация подсистем», когда разные структуры одной системы начинают перехватывать друг у друга ресурс, функционал и локальное управление. Собственно, мы как раз присутствуем при возникновении этой суверенизации. Структуры Роспотребнадзора, которые откровенно аффилированы (и уже не скрывают этого) с международной террористической группировкой ВОЗ, перехватывают управление на территории, которая все еще находится под контролем губернаторов. Теперь санэпиднадзор, который еще два года назад кошмарил ларьки и рынки, будет кошмарить губернаторов. А на них, кстати, замкнуты все местные элиты, которые и подчиняются губернатору только потому, что тот обладает полномочиями. Соответственно, идет перехват функционала и ресурса. Что, понятно, не вызовет восторга, а значит — губернаторы будут вынуждены начинать борьбу за них.

Стремительное развитие ситуации говорит лишь о том, что фаза краха начинает приближаться, причем очень быстро. Ничем иным спешку и ежедневные сообщения о все новых новациях полностью абсурдного содержания уже не объяснить. Но и деваться некуда — так и должно происходить.

Нынешний хаос должен привести к локальным, затем — региональным, а затем — и более масштабным чрезвычайным ситуациям. Нет управления — нет контроля — и система, и без того находящаяся в нестационарном состоянии, начинает рассыпаться. ЧС можно купировать только введением военного положения, а вот сумеет ли режим это сделать — большой вопрос. На ограниченной территории — да. Но если сгнившая вертикаль поползет повсюду, ресурса не хватит ни на что.

Источник: Эль Мюрид



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